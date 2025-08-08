На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МВД: более 680 тысяч несовершеннолетних иностранцев находятся в России

МВД: почти 159 тыс. несовершеннолетних иностранцев в РФ числятся в реестре
true
true
true
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Более 680 тысяч несовершеннолетних граждан других стран пребывают в России, из них почти 159 тысяч числятся в реестре контролируемых лиц. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

31 июля президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому МВД и региональные и муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, смогут обмениваться сведениями о детях мигрантов.

Речь идет о персональных данных ребенка и его родителей, результатах тестирования, а также сведения об иностранцах, включенных в реестр контролируемых лиц, которые обращаются в образовательную организацию.

Межведомственное взаимодействие будет осуществляться на базе информационного ресурса МВД. В дальнейшем эти данные будут включены в цифровой профиль иностранного гражданина.

В пояснительной записке к документу заявлялось, что поправки должны способствовать адаптации и интеграции детей мигрантов в российское общество, а также успешной реализации их права на получение общего образования.

Ранее Госдума освободила одну категорию мигрантов от экзамена по русскому языку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами