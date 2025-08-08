МВД: более 680 тысяч несовершеннолетних иностранцев находятся в России

МВД: почти 159 тыс. несовершеннолетних иностранцев в РФ числятся в реестре

Более 680 тысяч несовершеннолетних граждан других стран пребывают в России, из них почти 159 тысяч числятся в реестре контролируемых лиц. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

31 июля президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому МВД и региональные и муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, смогут обмениваться сведениями о детях мигрантов.

Речь идет о персональных данных ребенка и его родителей, результатах тестирования, а также сведения об иностранцах, включенных в реестр контролируемых лиц, которые обращаются в образовательную организацию.

Межведомственное взаимодействие будет осуществляться на базе информационного ресурса МВД. В дальнейшем эти данные будут включены в цифровой профиль иностранного гражданина.

В пояснительной записке к документу заявлялось, что поправки должны способствовать адаптации и интеграции детей мигрантов в российское общество, а также успешной реализации их права на получение общего образования.

Ранее Госдума освободила одну категорию мигрантов от экзамена по русскому языку.