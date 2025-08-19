В Приморье во время проведения ВЭФ ограничат полеты воздушных судов

Во Владивостоке во время ВЭФ будут действовать ограничения на полеты

На время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) над Владивостоком будут ограничены полеты воздушных судов. Об этом сообщает правительство Приморского края.

Временный режим ограничения полетов будет действовать в течение четырех дней, с 3 по 6 сентября, в радиусе 250 километров от Владивостока.

Запрет не коснется воздушных судов, которые выполняют регулярные внутренние и международные рейсы, а также обеспечивают безопасность и доставку участников форума и другие, согласованные с Федеральной службой охраны, неотложные задачи.

14 мая сообщалось, что главной темой Восточного экономического форума (ВЭФ–2025) будет сотрудничество во имя мира и процветания. ВЭФ-2025 состоится 3–6 сентября во Владивостоке. Предыдущий форум проходил в эти же даты. В правительстве РФ, подводя его итоги, заявляли, что Восточный экономический форум за 9 лет превратился в мощный институт национального развития.

Ранее в аэропорту Калининграда задержали и отменили более 20 рейсов.