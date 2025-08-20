На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили ввести выплаты к юбилею брака

Депутат Госдумы Нилов предложил ввести федеральные выплаты к юбилею брака
Roman Motizov/Shutterstock/FOTODOM

Глава комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов выступил с предложением закрепить на федеральном уровне выплаты парам, которые состоят в браке не менее 30 лет. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Многие регионы это делают, но мы должны вне зависимости от возможностей регионального бюджета для поддержки института брака, для того чтобы демонстрировать отношение государства к продолжительным семейным отношениям, закреплять такую норму в том числе и на федеральном уровне», — сказал депутат.

В феврале в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось закрепить выплаты в 30 тыс. рублей для пар, проживших в браке 30 лет, 40 тыс. рублей — к 40-летию брака, 50 тыс. рублей — к 50‑летию и так далее. По словам Нилова, инициатива была отклонена, но работа будет продолжена.

Также он заявил, что комитет запросит актуальные данные о региональных мерах поддержки и в ходе работы над бюджетом 2026 года отправит доработанную версию законопроекта в правительство для получения заключения.

Данный законопроект был раскритикован заместителем председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталием Милоновым. По его мнению, эта идея противоречит семейным ценностям, которые подразумевают, что люди женятся по любви и долго живут вместе «по зову сердца».

Ранее ученые рассказали, как деньги влияют на брак.

