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«Семья ради выплат»: в Госдуме не одобрили идею платить россиянам за долгий брак

Депутат Милонов: выплаты за долгий брак противоречат семейным ценностям
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Depositphotos

В Госдуму внесли законопроект о выплатах россиянам за многолетний брак. Однако эта идея противоречит семейным ценностям, которые подразумевают, что люди женятся по любви и живут вместе по зову сердца, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал не сводить все к денежным выплатам.

Милонов отметил, что ему сложно спорить с инициативами, направленными на поддержку института семьи.

«Но мне все же хочется верить, что люди в нашей стране живут долго вместе и любят друг друга не из-за каких-то выплат, а по зову сердца», — добавил он.

Что касается финансовой поддержки, то депутат призвал регулярно радовать старшее поколение «от чистого сердца», не ориентируясь на цифры в паспорте.

Напомним, законопроект о материальном поощрении россиян за длительный брак разработали депутаты фракции ЛДПР. Согласно инициативе, к юбилеям семейной жизни гражданам будут выплачивать по тысяче рублей за каждый год совместной жизни: 30 тысяч — за 30 лет, 40 тысяч — за 40, 50 тысяч — за 50 и так далее.

Ранее Останина призвала за каждые пять лет брака платить по пять тысяч рублей.

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