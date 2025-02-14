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Некоторым россиянам захотели платить деньги за брак

В Госдуму внесут проект закона о выплатах к юбилеям брака в 30, 40 и более лет
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты от фракции ЛДПР хотят внести на рассмотрение Госдумы проект закона о материальном поощрении россиян, состоящих в официальном браке 30 лет и более, пишет агентство РИА Новости.

Согласно инициативе, к юбилеям семейной жизни гражданам будут выплачивать по тысяче рублей за каждый год совместной жизни: 30 тысяч — за 30 лет, 40 тысяч — за 40, 50 тысяч — за 50 и так далее.

В соответствии с документом, в настоящее время такая мера действует в 19 российских субъектах. При этом чаще всего премируют пары, прожившие в браке 50 лет, а выплачиваемые суммы значительно различаются в зависимости от региона, указывают авторы инициативы.

В пятницу результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показали, что 30% россиян заводили роман с коллегой на работе хотя бы раз в течение карьеры, а у некоторых из них опыт подобных отношений был неоднократно.

Накануне в «Слетать.ру» сообщили, что интерес россиян в возрасте от 18 до 60 лет к путешествиям вдвоем по случаю Дня святого Валентина (14 Февраля) вырос на 14% в 2025 году относительно показателя 2024 года.

Ранее была названа минимальная цена букета из роз.

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