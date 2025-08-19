Прокуратура разберется в инциденте с треш-блогером, избившим свою девушку в Подмосковье

В Подмосковье прокуратура начала проверку после того, как треш-блогер жестоко избил девушку на детской площадке. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Шатурская городская прокуратура организовала проверку по факту случившегося. В ходе мероприятий будут установлены детали и обстоятельства произошедшего. Также надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой в связи с инцидентом.

Инцидент произошел в темное время суток на детской площадке в городе Шатура и попал на видео. Молодой человек, который ведет в Telegram небольшой треш-блог, напал на свою возлюбленную. Он жестоко избил девушку — на кадрах с места случившегося видно, как он наносит ей удары, а жертва кричит. Предварительно, у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга. Также у нее подозревают перелом лицевой кости.

Ранее дело возбудили после того, как школьники жестоко избили петербурженку из-за замечания.