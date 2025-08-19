На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура разберется в инциденте с треш-блогером, избившим свою девушку в Подмосковье

В Подмосковье прокуратура займется инцидентом с избиением девушки треш-блогером
true
true
true
close
Telegram-канал 112

В Подмосковье прокуратура начала проверку после того, как треш-блогер жестоко избил девушку на детской площадке. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Шатурская городская прокуратура организовала проверку по факту случившегося. В ходе мероприятий будут установлены детали и обстоятельства произошедшего. Также надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой в связи с инцидентом.

Инцидент произошел в темное время суток на детской площадке в городе Шатура и попал на видео. Молодой человек, который ведет в Telegram небольшой треш-блог, напал на свою возлюбленную. Он жестоко избил девушку — на кадрах с места случившегося видно, как он наносит ей удары, а жертва кричит. Предварительно, у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга. Также у нее подозревают перелом лицевой кости.

Ранее дело возбудили после того, как школьники жестоко избили петербурженку из-за замечания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами