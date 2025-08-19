Треш-блогер из Подмосковья жестоко избил свою девушку на детской площадке и попал на видео

112: в Подмосковье треш-блогер жестоко избил свою девушку на детской площадке

В Подмосковье молодой человек жестоко избил свою девушку на детской площадке и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в темное время суток на детской площадке в городе Шатура. Молодой человек, который ведет в Telegram небольшой треш-блог менее чем на 4 тысячи подписчиков, напал на свою возлюбленную. Он жестоко избил девушку — на кадрах с места случившегося видно, как он наносит ей удары, а пострадавшая кричит.

В результате девушку доставили в медицинское учреждение. Предварительно, у нее диагностировали сотрясение мозга, также у пациентки подозревают перелом лицевой кости.

Подозреваемый признал вину в своих социальных сетях, заявив о раскаянии. Пара состоит в отношениях около четырех лет с периодическими расставаниями.

Правоохранительные органы проводят проверку. Блогер обещал явиться для дачи показаний.

