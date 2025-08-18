Дело возбудили после того, как школьники жестоко избили петербурженку из-за замечания

В Петербурге завели дело после того, как школьники избили девушку за замечание

В Петербурге завели уголовное дело после того, как школьники жестоко избили девушку, попросившую их прекратить ругаться и шуметь. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ — хулиганство. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают виновных, а также детали и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел на Богатырском проспекте. Предварительно, девушка вышла на улицу, чтобы покурить. В какой-то момент мимо нее прошла компания молодых людей, которые сильно шумели и нецензурно выражались — она сделала им замечание.

После этого компания набросилась на нее и жестоко избила ногами. Подростки также вылили на нее неизвестную жидкость. Свои действия несовершеннолетние сняли на камеру и выложили в интернет. У пострадавшей диагностировали закрытый оскольчатый перелом плечевой кости, множественные ушибы и ссадины лица. Из-за травм она не может работать.

