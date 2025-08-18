На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дело возбудили после того, как школьники жестоко избили петербурженку из-за замечания

В Петербурге завели дело после того, как школьники избили девушку за замечание
true
true
true
close
Telegram-канал 112

В Петербурге завели уголовное дело после того, как школьники жестоко избили девушку, попросившую их прекратить ругаться и шуметь. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ — хулиганство. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают виновных, а также детали и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел на Богатырском проспекте. Предварительно, девушка вышла на улицу, чтобы покурить. В какой-то момент мимо нее прошла компания молодых людей, которые сильно шумели и нецензурно выражались — она сделала им замечание.

После этого компания набросилась на нее и жестоко избила ногами. Подростки также вылили на нее неизвестную жидкость. Свои действия несовершеннолетние сняли на камеру и выложили в интернет. У пострадавшей диагностировали закрытый оскольчатый перелом плечевой кости, множественные ушибы и ссадины лица. Из-за травм она не может работать.

Ранее екатеринбургская компания отметила день рождения друга избиением мужчины и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами