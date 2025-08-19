На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист прокомментировала задержание блогера Ефремова в Шереметьево

Юрист Сенина: задержания за финансирование экстремистов можно избежать
Nikita Efremov/YouTube

Адвокат, кандидат юридических наук Елена Сенина в беседе с «Ридусом» прокомментировала задержание в московском аэропорту Шереметьево блогера и предпринимателя Никиты Ефремова (СМИ называют его «кроссовочным магнатом») за финансирование экстремистской деятельности. Эксперт объяснила, как действовать человеку, который когда-то переводил деньги на зарубежные счета организаций, которые теперь запрещены в России.

По ее словам, если возбуждено уголовное дело и лицо объявлено в розыск, его однозначно ждет задержание в аэропорту. Однако, если до официального уголовного преследования не дошло, можно подстраховаться.

«Лучше самим прийти в правоохранительные органы и дать пояснение о том, что вы не знали, кого именно финансируете, и заблуждались в нацеленности действий этой организации. И дожидаться, пока правоохранительные органы сами это установят», — посоветовала Сенина.

Ефремова задержали в Шереметьево 19 августа. Как рассказали в СК, против него возбудили уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности — в 2021-2022 годах предприниматель, по версии следствия, переводил деньги запрещенной на территории РФ организации. СМИ уточняют, что речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), а сумма переводов составила 6 тысяч рублей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшего чиновника из Башкирии внесли в перечень террористов и экстремистов.

