За донаты ФБК: в Шереметьево задержали «кроссовочного магната» Никиту Ефремова

В московском аэропорту Шереметьево задержали Никиту Ефремова — блогера и предпринимателя, создателя бренда по продаже обуви (СМИ называют его «кроссовочным магнатом»). Как рассказали в СК, против него возбудили уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности — в 2021-2022 годах Ефремов, по версии следствия, переводил деньги запрещенной на территории РФ организации. СМИ уточняют, что речь идет о Фонде борьбы с коррупцией*, а сумма переводов составила 6 тысяч рублей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Блогера и основателя бренда Nikita Efremov Никиту Ефремова задержали в Москве. По данным Mash, это произошло в аэропорту Шереметьево, когда блогер прилетел из Турции.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, Ефремова обвиняют в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1. ст. 282.3 УК РФ). По этой статье ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

«По версии следствия, Ефремов, находясь на территории города Москвы и Московской области, с сентября 2021 по февраль 2022 года, являясь противником действующих органов власти Российской Федерации, перевел денежные средства на нужды и обеспечение организации, запрещенной на территории страны в связи с осуществлением экстремистской деятельности», — уточнили в ведомстве.

Mash, SHOT и РИА Новости утверждают, что речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) . По данным источников Baza, Ефремов сделал 6 переводов по тысяче рублей. Останкинский районный суд уже избрал предпринимателю меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Девушка Ефремова блогер Дина Саева пока никак не комментировала его задержание. При этом несколько дней назад она выкладывала в соцсети видео с отдыха в компании Ефремова.

В компании не знали о задержании

«Осторожно, новости» со ссылкой на источник сообщил, что задержанный блогер с начала года не является владельцем компании Nikita Efremov и не входит в управленческий состав. При этом у Ефремова осталась доля, кроме этого, он получает выплаты за использование своего имени и иногда снимает ролики в магазинах.

По данным Telegram-канала, компанией с середины января управляют другие люди. Они планировали провести ребрендинг, однако теперь, как уточняет собеседник «Осторожно, новости», «придется делать это быстрее».

Руководители бренда не знали о задержании Ефремова, а информацию получили из публикаций СМИ.

Кто такой Никита Ефремов?

Никита Ефремов родился в Москве. В 2016-м году он решил заняться перепродажей кроссовок. Постепенно бизнес вырос, и Ефремов открыл мультибрендовые магазины одежды и обуви, а также премиальную химчистку NE Clean в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме этого, в начале 2025-го корнер Nikita Efremov появился в Дубае.

Также Никита Ефремов ведет свой блог и участвует в качестве спикера в конференциях по бизнесу и личным брендам.

В 2023 году с одним из магазинов блогера произошел скандал. СМИ сообщали, что в московской точке прошли обыски, а силовики изъяли из магазина 5 тыс. пар обуви. Причиной для оперативных мероприятий стало заявление некоего Владимира Имжукова, который обратился в полицию, отметив, что в магазине блогера продается обувь без маркировки «Честный знак» и необходимых документов. При этом блогеры, среди которых были Даня Кашин и AndrewMadeIt, обвинили Ефремова в продаже некачественной и поддельной обуви.

Представители бренда и сам основатель эту информацию опровергали, называя ее «вбросом». Ефремов также призывал клиентов «внимательно анализировать контент». Однако вскоре после обысков, как писал Mash, покинул Россию. Сначала блогер уехал в Турцию, а потом его заметили в США.

В декабре 2023-го стало известно, что МВД РФ отказалось возбуждать дело по подозрению в торговле контрафактными товарами в сети Nikita Efremov. В ведомстве посчитали, что для этого нет «достаточно объективных данных». Как рассказал «Ведомостям» адвокат Ефремова Роланд Зантарая, экспертиза признала продукцию в магазинах Nikita Efremov оригинальной, после чего всю изъятую обувь вернули владельцу.