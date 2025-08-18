На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего чиновника из Башкирии внесли в перечень террористов и экстремистов

Экс-глава ОП Башкирии Мурзагулов внесен в перечень террористов и экстремистов
true
true
close
Общественная палата Республики Башкортостан

Бывший глава общественной палаты Башкирии, осужденный на 8 лет колонии за распространение фейков о Вооруженных силах России, Ростислав Мурзагулов внесен в перечень террористов и экстремистов. Это следует из соответствующей базы Росфинмониторинга, передает РИА Новости.

«Мурзагулов Ростислав Рафкатович, 24.05. 1978 г.р., г. Кумертау Республики Башкортостан», — говорится в документе.

В июле этого года Кировский районный суд Уфы заочно приговорил Мурзагулова к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах России и специальной военной операции (СВО) на Украине, а также за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

По данным следствия, в марте 2024 года Мурзагулов, находясь за пределами России, опубликовал в социальных сетях видеоматериалы, содержащие фейки об СВО.

Мурзагулова внесли в реестр иноагентов в декабре 2022 года. Позже министерство внутренних дел России объявило экс-чиновника в розыск.

Ранее Мурзагулов начал гасить долги в России за неуплату штрафов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами