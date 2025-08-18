Бывшего чиновника из Башкирии внесли в перечень террористов и экстремистов

Бывший глава общественной палаты Башкирии, осужденный на 8 лет колонии за распространение фейков о Вооруженных силах России, Ростислав Мурзагулов внесен в перечень террористов и экстремистов. Это следует из соответствующей базы Росфинмониторинга, передает РИА Новости.

«Мурзагулов Ростислав Рафкатович, 24.05. 1978 г.р., г. Кумертау Республики Башкортостан», — говорится в документе.

В июле этого года Кировский районный суд Уфы заочно приговорил Мурзагулова к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах России и специальной военной операции (СВО) на Украине, а также за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

По данным следствия, в марте 2024 года Мурзагулов, находясь за пределами России, опубликовал в социальных сетях видеоматериалы, содержащие фейки об СВО.

Мурзагулова внесли в реестр иноагентов в декабре 2022 года. Позже министерство внутренних дел России объявило экс-чиновника в розыск.

Ранее Мурзагулов начал гасить долги в России за неуплату штрафов.