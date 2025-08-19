На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму обсуждают возможность послабления ограничений мобильного интернета

Аксенов: в Крыму обсуждают варианты послабления ограничений мобильного интернета
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал возможное послабление ограничений в работе мобильного интернета. Об этом глава республики заявил в эфире телеканала «Крым 24», его слова приводятся в Telegram-канале Аксенова.

По его словам, отключение или замедление мобильного интернета в республике является вынужденной мерой, принятой в целях безопасности.

«При этом сейчас обсуждаются варианты и возможности упрощения этой системы: будет принято решение о послаблении мер по ограничениям в работе мобильного интернета», — сказал Аксенов.

12 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мобильный интернет в Крыму «будет недоступен на неопределенный период времени» из-за атак беспилотников со стороны Украины.

В начале месяца Минцифры и операторы связи согласовали техническую схему доступа жителей России к мобильному интернету в условиях ограничений.

Ранее мобильный интернет ограничили в Мурманской области.

