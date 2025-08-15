На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мобильный интернет ограничили в Мурманской области

В Мурманской области ограничили доступ к мобильному интернету
true
true
true
close
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Доступ к мобильному интернету ограничили в Мурманской области. Об этом сообщил оперштаб Мурманска в Telegram-канале.

«Временные ограничения доступа к мобильному интернету введены в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона», — говорится в сообщении.

В оперштабе заявили, что скорость соединения была ограничена не в полном объеме.

При стабилизации ситуации ограничительные меры будут отменены, добавили там.

До этого сообщалось, что в Крыму могут отключить мобильный интернет на неопределенный срок. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил такую меру противодействие атакам. При отсутствии доступа к мессенджерам он порекомендовал больше пользоваться обычной голосовой связью и SMS. Записать в свои телефонные книги номера такси и других служб. Скачать в смартфоны офлайн-карты навигаторов. Иметь при себе запас наличных денег, так как банкоматы и терминалы оплаты, для работы которых нужен интернет, могут не работать.

Ранее об ограничениях мобильного интернета предупредили жителей Новосибирской области.

