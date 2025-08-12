«Пишите больше SMS»: почему в Крыму отключат мобильный интернет

В Крыму из соображений безопасности могут отключить мобильный интернет на неопределенный срок. Об этом жителям полуострова рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Аналогичные пояснения уже представили региональные операторы мобильной связи. Причина ограничений — усиление атак беспилотников со стороны Украины: во время полета дроны могут использовать мобильный интернет для навигации. Власти дали крымчанам советы, как жить без привычных сервисов.

Мобильный интернет в Крыму «будет недоступен на неопределенный период времени» из-за атак беспилотников со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Заранее предупредите близких, что возможны отключения мобильного интернета и что связь при помощи привычных мессенджеров и соцсетей может быть недоступна», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что обычная голосовая связь, SMS-сообщения, домашний интернет и Wi-Fi никак не ограничиваются. Накануне о том же сообщило министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.

«В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период », — говорится в публикации.

С аналогичными пояснениями выступила пресс-служба регионального телеком-оператора «Волна».

«Для исполнения требований по обеспечению безопасности в некоторых городах Крыма и в Севастополе в течение [пока неопределенного] периода времени может быть ограничен мобильный интернет для абонентов «Волны» и прочих операторов связи. Об отмене ограничений мы сообщим дополнительно», — отметили в пресс-службе.

Для минимизации неудобств «Волна» решила предоставить своим абонентам возможность бесплатной отправки SMS и выделить дополнительные минуты для звонков на номера Крыма, Севастополя и Краснодарского края.

Что советуют власти

Незадолго до того, 5 августа, «Волна» сообщала, что скорость мобильного интернета на полуострове выросла до 100 Мб/с. Теперь же в связи с ограничениями губернатор Михаил Развожаев дал крымчанам советы, как временно обходиться без привычных сервисов.

В частности, при отсутствии доступа к мессенджерам он порекомендовал больше пользоваться обычной голосовой связью и SMS. Записать в свои телефонные книги номера такси и других служб. Скачать в смартфоны офлайн-карты навигаторов. Иметь при себе запас наличных денег, так как банкоматы и терминалы оплаты, для работы которых нужен интернет, могут не работать. Кроме того, Развожаев настоятельно порекомендовал «избегать обсуждения вопросов связи и безопасности на интернет-площадках».

Когда и почему начались отключения мобильного интернета в России

О массовых и широких отключениях мобильного интернета в России стало известно с мая 2025 года. И если раньше речь шла только о приграничных с Украиной территориях, к настоящему времени география расширилась вплоть до Приморья, а сами отключения стали дольше, иногда до нескольких дней. Причиной были и остаются повторяющиеся атаки украинских беспилотников, которые могут использовать мобильный интернет для навигации и наведения на цель.

Доступ к интернету по кабелю и через Wi-Fi при этом сохраняется в полной мере, так же как голосовая связь и SMS. Ограничения вводятся при объявлении сигнала «Опасность атаки БПЛА», власти регионов, как правило, предупреждают жителей об этом.

В начале августа стало известно, что Минцифры и операторы связи согласовали техническую схему доступа жителей России к мобильному интернету в условиях ограничений по причине безопасности — об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев. Суть схемы заключается в создании «белого списка» наиболее востребованных интернет-сервисов (маркетплейсы, такси, доставка и проч.), доступ к которым будет осуществляться через капчу (CAPTCHA, Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) — автоматизированный тест, который позволяет различать человека и бота (компьютерную программу). Считается, что некоторые простые задачи, легкодоступные любому человеку, сложны для компьютеров).

Для стабильной работы банкоматов, терминалов оплаты и иных устройств с подключением к интернету также разработаны меры защиты. Когда именно схема будет введена в эксплуатацию, пока неизвестно.