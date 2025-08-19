Избиение женщины российским школьником попало на видео

В Альметьевске конфликт между прохожей и мальчиком закончился агрессией со стороны последнего. Об этом сообщает Telegram-канал «Альметьевск 1», опубликовавший кадры с избиением горожанки.

На них мальчик в черной футболке и шортах такого же цвета нападает на женщину. Сначала он замахивается на нее рюкзаком и, не встречая сопротивления, валит ее на землю и избивает уже не только рюкзаком, но и ногами.

В пресс-службе ГУ МВД по Республике Татарстан заявили, что установили личность агрессора. Им оказался десятилетний мальчик, семья которого состоит на межведомственном патронаже.

«Мать ребенка состоит на профилактическом учете как неблагополучный родитель. После выявления видеоролика мальчик вместе с братом направлены в социальный приют», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что устанавливают личность потерпевшей.

Ранее в Петербурге школьники избили девушку, попросившую их прекратить ругаться и шуметь.