Школьники избили петербурженку, попросившую их прекратить ругаться и шуметь

Жительницу Петербурга госпитализировали после конфликта с подростками на улице. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Богатырском проспекте. По данным портала, девушка вышла на улицу, чтобы покурить. В какой-то момент мимо прошли молодые люди, которые сильно шумели и нецензурно выражались.

«Она сделала им замечание, за что была жестоко избита компанией несовершеннолетних», – сообщается в публикации.

На кадрах с места инцидента заметно, как подростки наносят удары ногами пострадавшей, которая сидит на асфальте. На девушку также вылили неизвестную жидкость.

Известно, что все происходящее школьники снимали на видео и выкладывали в своем канале. На данный момент этот паблик удален.

У девушки диагностировали закрытый оскольчатый перелом плечевой кости, множественные ушибы и ссадины лица. Из-за травм она не может работать.

После конфликта она обратилась в полицию, но, по данным портала, уголовное дело не возбудили, так как участникам нет 18 лет. Пострадавшая написала заявление в Следственный комитет.

Ранее мужчина получил от соседа ножом в грудь после просьбы выключить музыку.