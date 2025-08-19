Главу азербайджанской общины на Урале лишили гражданства России

Главу азербайджанской диаспоры в Челябинской области Аршада Ханкишиева лишили гражданства России. Об этом сообщило агентство «Sputnik Армения».

По его данным, Ханкишиеву вменяют «пропаганду этносепаратизма», а также запретили въезд в страну. Предполагается, что его паспорт аннулировала Федеральная служба безопасности РФ. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ханкишиев является предпринимателем, владеет компаниями «Фруктдом», «Фрут-Хауз», «Нар Шараб» и «Каспий». Также Ханкишиев занимал должность президента Челябинской областной социально-правовой организации «Азербайджан» и возглавлял «Региональную национально-культурную автономию азербайджанцев Челябинской области» (ОО РНКА АЗЕРЧЕЛ).

Накануне в Воронеже арестовали главу азербайджанской диаспоры и владелец самого крупного рынка в городе Юсифа Халилова. По данным канала Mash, мужчине инкриминируют дачу взятки врачу в размере 330 тысяч рублей, за которую медработник помог сыну Халилова уклониться от призыва. Сообщается, что часть суммы мужчина передал через посредника, а остальное — перевел на банковскую карту.

