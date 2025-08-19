В России создали систему противодействия нелегальной миграции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о принятии более 20 законов в сфере миграционной политики с 2024 года. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Володина, всего нижняя палата парламента приняла 21 федеральный закон в области миграционной политики, 17 из которых инициировали депутаты. Помимо этого, была создана система, позволяющая препятствовать нелегальной миграции.

Он также отметил, что «принятые нормы работают». По данным МВД, за полгода в 2025 года на 7,2% увеличилось число выявленных преступлений по статье об организации незаконной миграции, на 27,9% выросло количество пресеченных фактов нарушения иностранцами правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.

«За этот период количество выданных разрешений на временное проживание снизилось на 31,6%, видов на жительство — уменьшилось на 32,2%», — подчеркнул Володин.

До этого глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что трудовым мигрантам, которые приезжают в Россию, стоит запретить привозить в страну свои семьи.

Ранее общественники призвали лишить гражданства мигрантов, получивших его через фиктивный брак.