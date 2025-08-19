На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России создали систему противодействия нелегальной миграции

Володин: Госдума приняла более 20 законов в сфере миграционной политики
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о принятии более 20 законов в сфере миграционной политики с 2024 года. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Володина, всего нижняя палата парламента приняла 21 федеральный закон в области миграционной политики, 17 из которых инициировали депутаты. Помимо этого, была создана система, позволяющая препятствовать нелегальной миграции.

Он также отметил, что «принятые нормы работают». По данным МВД, за полгода в 2025 года на 7,2% увеличилось число выявленных преступлений по статье об организации незаконной миграции, на 27,9% выросло количество пресеченных фактов нарушения иностранцами правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.

«За этот период количество выданных разрешений на временное проживание снизилось на 31,6%, видов на жительство — уменьшилось на 32,2%», — подчеркнул Володин.

До этого глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что трудовым мигрантам, которые приезжают в Россию, стоит запретить привозить в страну свои семьи.

Ранее общественники призвали лишить гражданства мигрантов, получивших его через фиктивный брак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами