В ЛНР задержали местного жителя, готовившего взрывные устройства для терактов

ФСБ: житель ЛНР планировал ликвидировать высокопоставленного военного
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Луганской народной республике сотрудники регионального УФСБ задержали местного жителя, который занимался изготовлением взрывных устройств для совершения терактов. Об этом сообщило РИА Новости.

По информации ведомства, задержанный получил задание уничтожить высокопоставленного военнослужащего Российской Федерации. В ходе следствия мужчина дал признательные показания.

Накануне ФСБ сообщила о предотвращении очередной попытки подрыва Крымского моста. По данным ведомства, украинская сторона планировала провести атаку с использованием автомобиля, в котором находилось самодельное взрывное устройство большой мощности.

Машина прибыла в Россию с территории Украины транзитом через ряд стран и пересекла границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Планировалось, что транспортное средство передадут другому водителю, который должен был направиться в Крым через мост, фактически не зная, что у него в багаже.

Ранее в России задержали мигранта, который оправдывал теракт в «Крокусе» и хотел поджечь поезд.

