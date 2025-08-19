В РФ задержали мигранта, который оправдывал теракт в «Крокусе» и хотел поджечь поезд

В удмуртском городе Глазове силовики задержали мигранта, который оправдывал теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и планировал осуществить поджог поезда на территории Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Задержан выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку поджога железнодорожного состава, а также оправдывавший в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», — рассказали представители спецслужб.

Отмечается, что задержанный был сторонником запрещенной в России террористической организации.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения.

