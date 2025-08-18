В ФСБ сообщили о срыве теракта с бомбой на Крымском мосту

ФСБ сообщила о предотвращении очередной попытки подрыва Крымского моста. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, украинская сторона планировала провести атаку с использованием автомобиля, в котором находилось самодельное взрывное устройство большой мощности.

Машина прибыла в Россию с территории Украины транзитом через ряд стран и пересекла границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Планировалось, что транспортное средство передадут другому водителю, который должен был направиться в Крым через мост, фактически не зная, что выступает в роли смертника.

Сотрудники ФСБ отметили, что, несмотря на предпринятые меры маскировки, им удалось своевременно выявить и обезвредить бомбу, спрятанную в автомобиле Chevrolet Volt, а также задержать всех причастных к организации доставки взрывчатки.

До этого ФСБ сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который через Латвию приехал в Россию с бомбами для совершения терактов. Было установлено, что мужчина в течение года принимал участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины в Бахмутском районе ДНР.

Ранее в Новосибирской области двух подростков задержали за попытку теракта на железной дороге.