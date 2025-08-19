Опубликованы кадры задержания террориста, пытавшегося поджечь поезд в Удмуртии

ФСБ России обнародовала кадры задержания в Удмуртии подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На опубликованном видео силовики подходят к мужчине с лопатой на проселочной дороге, после чего его задерживают и доставляют на допрос.

По информации следствия, у фигуранта изъяли компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств, а также смартфон с инструкцией по их изготовлению. Помимо этого, у злоумышленника нашли схему расположения объектов в районе планируемого теракта, а также переписку в мессенджере с членами международных террористических организаций.

Мужчину задержали ранее в удмуртском городе Глазове. Уточняется, что выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона оправдывал теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и планировал осуществить поджог поезда на территории Удмуртии. В ФСБ отметили, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Приготовление к террористическому акту» и «Публичное оправдание терроризма».

