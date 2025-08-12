На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина осудили на 16 лет за теракт в Курске

Суд приговорил жителя Подмосковья к 16 годам за теракт с БПЛА в Курске
true
true
true
close
СК РФ

Российский суд вынес приговор жителю Подмосковья Эльдару Микаэлю оглы Марченко за теракт, совершенный в Курске в составе организованной группы. Подробности в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет РФ.

«Приговором суда Марченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в августе 2023 года Марченко примкнул к группе террористов, действия которой координировали украинские кураторы. Мужчина получил задание и 26 августа прибыл в Курск, заранее купив телефон и установив на него определенные программы.

В районе аэропорта и вокзала злоумышленник активировал приложения, фактически став наводчиком для вражеских операторов БПЛА. 27 августа Курск атаковали беспилотники ВСУ, из-за чего пострадала инфраструктура города. Сам Марченко впоследствии был задержан и арестован.

До этого суд вынес приговор солдату 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Олегу Данилову за преступления, совершенные в Курской области.

Следствие установило, что в октябре 2024 года Данилов проник в Суджанский район, а затем занял больницу в селе Ольговка, откуда наблюдал за местными жителями и передвижением российских солдат. Кроме того, подсудимый запугивал мирных граждан и мешал их эвакуации.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ нового нападения на Курскую область.

