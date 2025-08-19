Двух россиян будут судить за сокрытие ВНЖ в иностранном государстве

СК РФ: два жителя Камчатки стали фигурантами дела о сокрытии ВНЖ в другой стране

Следователи возбудили уголовные дела в отношении двух россиян из Камчатского края, не сообщивших о получении вида на жительство (ВНЖ) в другой стране. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Фигурантами стали 66-летняя женщина и 76-летний мужчина. Предварительно, они в 2013 и 2015 годах соответственно находились на территории иностранного государства и получили действительные документы, подтверждающие право на их постоянное проживание в этой стране. При этом граждане РФ в период до июня текущего года не уведомили профильные органы о наличии у них ВНЖ.

На этом фоне против жителей Камчатки возбудили уголовные дела по ст. 330.2 УК РФ. Данная статья предполагает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период от одного года, либо в виде обязательных работ на срок до 400 часов.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ПУ ФСБ России по Восточному арктическому округу», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что в настоящее время следователи устанавливают все детали совершенного фигурантами деяния.

Ранее в Республике Мордовия иностранца лишили ВНЖ из-за видео с оскорблением женщин.