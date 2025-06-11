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В Мордовии иностранца лишили вида на жительство после видео с оскорблением женщин

В Саранске иностранного студента лишили ВНЖ из-за оскорбления женщин
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Иностранца, который учится в Мордовии, задержали за попавший в соцсети ролик. Об этом сообщает управление МВД по региону.

На кадрах 29-летний молодой человек нецензурно выражался в отношении женщин и жителей Саранска.

Известно, что подозреваемый учится в одном из местных вузов на пятом курсе медицинского факультета. По словам самого мужчины, он высказывался в отношении знакомых, оскорбить кого-либо из жителей города или русских женщин он не хотел. Он добавил, что не думал, что кто-то будет публиковать этот ролик в соцсетях. Вину иностранный студент признал.

В отношении мужчины составили протоколы по статьям о мелком хулиганстве, нарушении иностранцем правил въезда или проживания в РФ.

«По факту мелкого хулиганства собранный материал направлен в суд для принятия решения», – сообщается в публикации.

Протокол, связанный с миграционным нарушением, рассмотрели в МВД. Молодому человеку аннулировали вид на жительство. В течение 15 дней он должен покинуть Россию самостоятельно или его депортируют.

Помимо этого, будет рассмотрен вопрос о принятии решения о неразрешении въезжать в Россию.

Ранее в Госдуме предложили предоставить Маску политическое убежище и гражданство РФ.

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