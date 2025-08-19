На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вирусолог предупредил о неизбежности новой пандемии

Вирусолог Пейрис: новая пандемия неизбежна, однако мир к ней не готов
close
Anton Vaganov/Reuters

Новая пандемия неизбежна. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на интервью вирусолога Малика Пейриса, открывшего вирус атипичной пневмонии в 2003 году.

По мнению ученого, наибольшую угрозу представляют респираторные вирусы из-за скорости распространения. За последние 20 лет новые патогены (SARS, свиной грипп, Эбола, Mpox) появлялись каждые 3–4 года, чему способствовали интенсивное животноводство, глобальный туризм и торговля экзотическими животными.

«COVID-19 ясно показал, что пандемии разрушительны не только для здоровья, но и для экономики [...] Без совместной работы экспертов в сферах здоровья человека, животных и экологии защитить людей невозможно».

Пейрис подчеркнул необходимость подхода «единого здоровья». Он привел примеры: вспышка оспы обезьян (2003) из-за завезенных животных, штамм Delta в Гонконге (2022) от импортных хомяков. Вирусолог также отметил, что большинство вирусов не достигают масштабов пандемии, но риски растут.

6 августа в Китае из-за вспышки вируса чикунгунья ввели профилактические меры, аналогичные тем, что действовали во время пандемии COVID-19. В КНР было зарегистрировано свыше семи тысяч случаев заражения вирусом. Большая часть заболевших выявлена в крупнейшем производственном центре страны Фошань.

8 августа вирусолог Виктор Зуев заявил, что России вряд ли грозит новый локдаун на фоне распространения лихорадки чикунгунья.

Ранее инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России.

