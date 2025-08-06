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Власти КНР приняли меры как при COVID-19 из-за вспышки нового вируса

В Китае из-за вируса чикунгунья ввели меры как во время пандемии COVID-19
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China Daily/Reuters

В Китае из-за вспышки вируса чикунгунья, переносимого комарами, ввели профилактические меры, аналогичные тем, что действовали во время пандемии COVID-19. Об этом сообщило британское издание The Independent.

В публикации говорится, что в Китае зарегистрировано более 7000 случаев заражения вирусом. Большая часть заболевших выявлена в крупнейшем производственном центре страны Фошань.

Вирус чикунгунья переносится комарами и вызывает повышение температуры до 40 градусов, головные боли, тошноту, боли в мышцах и суставах. Для ликвидации вспышки в Китае используются протоколы национального уровня, уточняет издание.

«Власти ввели строгие профилактические меры, аналогичные тем, которые были во время пандемии Covid, включая широкое дезинфицирующее распыление», — говорится в статье.

Кроме того, жителям Китая предписали избавляться от застоявшейся воды в домах, например, в цветочных горшках, кофемашинах или бутылках. За нарушение этого требования грозит штраф в размере до 10 тысяч юаней.

В конце июля Роспотребнадзор сообщил, что держит на контроле ситуацию со вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае. В ведомстве отметили, что в России случаев болезни не выявлено.

Ранее была названа неочевидная опасность дачных насекомых.

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