Вирусолог оценил вероятность нового локдауна из-за лихорадки чикунгунья

России вряд ли грозит новый локдаун на фоне распространения в Китае лихорадки чикунгунья, эпидемиологи тщательно проверяют всех приезжающих из КНР. Такое мнение высказал вирусолог Виктор Зуев в беседе с aif.ru.

Риск завоза в страну вируса присутствует из-за путешественников, при этом вирусолог отметил, что путешествия — это прекрасная вещь, которую нельзя прекращать.

Он подчеркнул, что нужно готовить себя к поездкам, в том числе не забывать вакцинироваться.

«После распространения лихорадки в Китае российские специалисты приняли серьезные меры и тщательно проверяют всех въезжающих из Китая», — сказал Зуев, добавив, что лихорадка чикунгунья не передается от человеку к человека — ее передают комары.

6 августа в Китае из-за вспышки вируса чикунгунья ввели профилактические меры, аналогичные тем, что действовали во время пандемии COVID-19. В КНР было зарегистрировано свыше семи тысяч случаев заражения вирусом. Большая часть заболевших выявлена в крупнейшем производственном центре страны Фошань.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о рисках завоза лихорадки чикунгунья.