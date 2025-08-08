На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вирусолог оценил вероятность нового локдауна из-за лихорадки чикунгунья

Вирусолог Зуев: новый локдаун в РФ из-за лихорадки чикунгунья маловероятен
true
true
true
close
Global Look Press

России вряд ли грозит новый локдаун на фоне распространения в Китае лихорадки чикунгунья, эпидемиологи тщательно проверяют всех приезжающих из КНР. Такое мнение высказал вирусолог Виктор Зуев в беседе с aif.ru.

Риск завоза в страну вируса присутствует из-за путешественников, при этом вирусолог отметил, что путешествия — это прекрасная вещь, которую нельзя прекращать.

Он подчеркнул, что нужно готовить себя к поездкам, в том числе не забывать вакцинироваться.

«После распространения лихорадки в Китае российские специалисты приняли серьезные меры и тщательно проверяют всех въезжающих из Китая», — сказал Зуев, добавив, что лихорадка чикунгунья не передается от человеку к человека — ее передают комары.

6 августа в Китае из-за вспышки вируса чикунгунья ввели профилактические меры, аналогичные тем, что действовали во время пандемии COVID-19. В КНР было зарегистрировано свыше семи тысяч случаев заражения вирусом. Большая часть заболевших выявлена в крупнейшем производственном центре страны Фошань.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о рисках завоза лихорадки чикунгунья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами