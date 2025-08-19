Россиянам напомнили, кого ждут прибавки к пенсиям в сентябре

Государство ежегодно индексирует выплаты и вводит новые надбавки, но без личного финансового плана на старость рассчитывать на «пенсию мечты» сложно. Какие изменения ждут пенсионеров с 1 сентября 2025 года и как самим позаботиться о пенсии, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Волкова, финансовый эксперт.

С первого дня осени сразу несколько категорий россиян получат прибавку к пенсии.

«Пенсионеры, прекратившие работу в августе — теперь их выплаты будут начисляться с учетом всех пропущенных индексаций. Те, кому в августе исполнилось 80 лет — получат удвоенную фиксированную часть страховой пенсии (в 2025 году это 17 815 вместо 8907 рублей). Инвалиды I группы — им также положена двойная фиксированная часть пенсии, а при наличии иждивенцев доплата в 2969 рублей за каждого нетрудоспособного члена семьи. Все перерасчеты производятся автоматически — никаких заявлений подавать не нужно», — рассказала эксперт.

По данным Росстата, средняя страховая пенсия в России в 2025 году едва превышает 23–24 тысячи рублей. По словам эксперта, даже с надбавками этого часто недостаточно, чтобы покрыть все расходы. Особенно в случае болезней, роста цен и желания позволить себе что-то большее, чем «минимальный набор».

«И главная проблема заключается в том, что большинство россиян перекладывают заботу о старости на государство и «потом». Но «потом» часто приходит слишком быстро», — сказала она.

Волкова назвала главные препятствия для личных накоплений на старость.

«Нет привычки откладывать на пенсию. Большинство думает о текущих тратах, а не о доходах через 20–30 лет. Заниженная оценка возможностей. Кажется, что «с моих копеек толку не будет». Иллюзия времени. Откладывание старта на «когда будет больше доход», — рассказала эксперт.

Прежде чем начинать копить на пенсию, важно рассчитать, какая сумма вам понадобится. Сделать это можно следующим способом.

«Нужно посмотреть, сколько вы тратите сегодня, и учесть, что пенсия составит примерно 20–30% от текущего дохода. Рассчитать недостающую сумму и умножить ее на 12 месяцев. Учесть инфляцию и будущую стоимость денег (есть онлайн-калькуляторы). Например, если вам нужно дополнительно 40 000 рублей в месяц, то даже при умеренной инфляции через 20 лет капитал должен быть в несколько миллионов рублей», — заявила Волкова.

Если вы хотите получать не только государственную пенсию, но и сформировать собственный источник дохода, есть важные шаги, которые стоит сделать прямо сейчас.

«Определите свою пенсионную цель. Рассчитайте, какая сумма вам понадобится и через сколько лет. Ответы на эти вопросы помогут выбрать стратегию и понять, сколько времени есть для накоплений: 5 лет или 30 лет. Это абсолютно разные горизонты и стратегии. Проведите личный финансовый аудит. Разберите свои доходы и расходы. Какие траты обязательны, а какие — переменные? Есть ли долги? Какие доходы есть сейчас и какие могут появиться? Такой аудит покажет реальную картину вашего финансового положения и откроет возможности для действий. Определите стартовый путь. Если вы начинаете с нуля, лучше всего рассматривать долгосрочную стратегию. Например, на 10 лет. Сначала — накопление капитала, затем — инвестиции. Это могут быть сделки с недвижимостью, которые со временем начнут приносить пассивный доход», — отметила она.

Но если после аудита вы увидите, что у вас уже есть свободные деньги, то можно сразу начать создавать источники дохода. Например, приобрести недвижимость для сдачи в аренду или вложиться в коллективные инвестиционные инструменты, такие как паевые инвестиционные фонды недвижимости. Тогда вы сможете получать пусть и небольшую доходность, но за счет времени она превратится в капитал, который обеспечит вас на пенсии, резюмировала эксперт.

