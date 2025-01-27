Россияне назвали города, в которых хотели бы встретить старость

Россияне больше всего хотели бы встретить старость в Сочи и Анапе

Почти половина — 40% — опрошенных россиян поделились, что хотели бы переехать в другой город, чтобы встретить там старость. При этом 31% пока не задумывались об этом, а вот 29% не планируют переезд. Это показал исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лидером среди городов, где россияне хотели бы провести свою старость, стал солнечный Сочи — его выбрали 23% опрошенных. На втором месте с 15% расположилась Анапа, также известная своим теплым климатом и морским воздухом. Москву и Санкт-Петербург выбрали по 11% респондентов, а Калининград — 10%.

Краснодар и Пятигорск привлекли по 9% опрошенных. Кисловодск, Минеральные Воды и Ессентуки набрали по 8% голосов каждый. Города Подмосковья рассматривают как место для жизни в пожилом возрасте 6% респондентов. Ставрополь выбрали 4%, а Казань, Нижний Новгород и Владикавказ — по 3%. Екатеринбург и Владивосток набрали по 2%. Новосибирск и Хабаровск выбрали по 1% участников исследования.

Большинство россиян, планирующих переезд (65%), рассчитывают на собственные накопления. Почти половина опрошенных (47%) готовы продать жилье в родном городе, чтобы обрести новый дом. Пенсионные средства рассматривают как источник финансирования переезда 18% респондентов. 11% участников опроса планируют использовать прибыль от инвестиций. Лишь 4% готовы вложить доход от своего бизнеса в переезд.

Главным магнитом, притягивающим россиян к переезду, становится благоприятный климат — 63% опрошенных считают его решающим фактором. Почти половина респондентов (49%) ценят красоту и благоустроенность города. Морской бриз и шум прибоя манят 45% участников опроса. Возможность интересного и разнообразного досуга важна для 38%, а размеренный, спокойный темп жизни привлекает 37% респондентов.

Развитая городская инфраструктура (магазины, больницы, транспорт) является приоритетом для 35%. Живописные горы, леса и богатая природа важны для 34% опрошенных. Доступные цены на жилье — существенный фактор для 27%, в то же время возможность продолжить трудовую деятельность после выхода на пенсию рассматривают 23% респондентов.

Ранее россиянам посоветовали Золотое кольцо для бюджетного отдыха весной.