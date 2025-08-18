На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вместе с заказом еды москвичка получила в пакете неприятный сюрприз

Москвичка нашла в коробке с заказанной из Вьетнама едой змею
Жительница Москвы получила коробку с маркетплейса с едой из Вьетнама, вместе с ожидаемыми позициями женщина обнаружила в ней змею. Об этом сообщает 360.ru.

Женщина не растерялась, позвонила в экстренные службы и попросила забрать незваную гостью из квартиры на Бойцовой улице. По предварительной информации, ни получательница экзотической посылки, ни змея не пострадали. На адрес оперативно прибыли сотрудники МЧС и забрали рептилию.

«Пока непонятно, кто именно был — то ли маленькая гадюка, то ли уж. Серый, похож на гадюку. Забрали на экспертизу, будут выяснять», — рассказала собеседница СМИ.

До этого в Подмосковье девушку укусила кобра, заползшая к ней в рюкзак. Благодаря слаженной работе врачей ее удалось спасти.

Ранее сообщалось, что в Находке школьница три дня провела в реанимации после укуса змеи.

