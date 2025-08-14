На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье девушка чудом выжила после того, как кобра заползла в ее рюкзак и укусила ее

В Подмосковье девушка чудом выжила после того, как ее укусила кобра в парке
Telegram-канал Московская медицина

В Подмосковье кобра заползла в рюкзак 28-летней девушки и укусила ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Инцидент произошел, когда девушка отдыхала в одном парков. Змея заползла в рюкзак и укусила ее за руку, когда та попыталась достать оттуда свои вещи. Пострадавшую экстренно доставили в Московский токсикологический центр, где врачи сразу подключили ее к аппарату ИВЛ и начали комплексное лечение.

Медики провели плазмообмен для очистки крови от яда, дезинтоксикацию и удаление некротических тканей. После стабилизации состояния пациентку перевели в больницу им. Баумана, где успешно вылечили развившуюся флегмону кисти. Через двое суток девушку выписали в удовлетворительном состоянии с рекомендацией дальнейшего наблюдения.

Специалисты отмечают, что без оперативной высококвалифицированной помощи такой укус мог привести к трагическим последствиям из-за быстрого действия нейротоксинов и кардиотоксинов в яде кобры.

Ранее в Находке школьница три дня провела в реанимации после укуса змеи.

