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В Находке школьница три дня провела в реанимации после укуса змеи

Mash: в Приморье ребенок пострадал от укуса змеи на пляже
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Pixabay

В Находке девочка- подросток попала в реанимацию после пляжной прогулки, школьницу укусила ядовитая змея. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Девочка бродила по песку на одном из пляжей под Находкой и подверглась нападению ядовитой змеи. Пострадавшей резко стало плохо — у школьницы упало давление, конечности начали отекать, сознание — путаться. Родители быстро доставили ее в медицинское учреждение.

Школьницу поместили в отделение реанимации, за три дня врачам удалось поставить девочку на ноги. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого четырехлетний мальчик попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи в Ленобласти. Мать ребенка заметила отек на ноге сына во время прогулки и сразу обратилась за медицинской помощью. После осмотра в травмпункте мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Детской городской больницы № 5 на сантранспорте.

Ранее годовалый ребенок прокусил кобру, которая обвилась вокруг его руки.

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