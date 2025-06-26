На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арахнолог назвал три простых действия при укусе паука

Арахнолог Фетисов заявил, что пауки не укусят человека без причины
close
Romija/Shutterstock/FOTODOM

Большинство домашних пауков боятся людей и никогда не укусят их без причины. Об этом «Газете.Ru» заявил арахнолог, научный сотрудник заповедника «Брянский лес» Дмитрий Фетисов. Эти насекомые предпочитают сбегать, нежели атаковать.

«По большей степени домашние пауки — представители родов фолькус, стеатода и тегенария. Первые, как известно, даже прокусить кожу человека не могут. Вторые предпочитают сбежать при непосредственном контакте с человеком, а третьи строят свои воронкообразные жилища и пугливы, если случайно задеть их паутину. С другой стороны — юг России, где распространены известные каракурт и южнорусский тарантул. Первый является самым опасным на территории страны и встречается в регионах: Воронежская, Ростовская, Краснодарская области и другие, что южнее. Тарантула зачастую боятся визуально, потому что это паук, размер которого достигает четырех сантиметров (без учета лапок). Кусать без причины ни один паук не будет, если только не нарушить личные границы паука. И то в большинстве случаев паук предпочтет сбежать, нежели атаковать», — сказал он.

По словам ученого, ни одного паука не стоит бояться, нужно лишь знать, что делать в случае укуса — обработать рану и принять противоаллергенный препарат.

«Еще сейчас можно встретить Паука-осу, укус которой не самый приятный по последствиям для аллергиков. Покраснение, зуд, небольшое повышение температуры — пожалуй, все побочные эффекты от укуса, который сравнивают с осиным. На самом деле, всех пауков не стоит бояться. Важно знать тех, с кем лучше не иметь дела, и быть осведомленным о тех действиях, которые нужно предпринимать в случае укуса. Первое — принять антигистаминные препараты. Все-таки не каждый человек знает, есть ли у него аллергия на паучий яд. Второе — обработать место укуса перекисью. Третье — наблюдать состояние в течении нескольких часов. В случае повышения температуры — обратиться к врачу», — добавил он.

26 июня в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что скорпион укусил офисную сотрудницу в столице, когда женщина протирала пыль. Скорпион вонзил жало в указательный палец женщины, она почувствовала недомогание, сильную боль и вызвала скорую. Бригада медиков забрала пострадавшую в центр токсикологии Института имени Склифосовского. Вместе с пациенткой в центр привезли и членистоногое — медики предположили, что желтовато-бурый скорпион был привезен из Крыма случайно, вместе с продуктами или одеждой.

Ранее в Москве медики спасли женщину, которую на Бали укусила ядовитая змея.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами