Арахнолог назвал три простых действия при укусе паука

Большинство домашних пауков боятся людей и никогда не укусят их без причины. Об этом «Газете.Ru» заявил арахнолог, научный сотрудник заповедника «Брянский лес» Дмитрий Фетисов. Эти насекомые предпочитают сбегать, нежели атаковать.

«По большей степени домашние пауки — представители родов фолькус, стеатода и тегенария. Первые, как известно, даже прокусить кожу человека не могут. Вторые предпочитают сбежать при непосредственном контакте с человеком, а третьи строят свои воронкообразные жилища и пугливы, если случайно задеть их паутину. С другой стороны — юг России, где распространены известные каракурт и южнорусский тарантул. Первый является самым опасным на территории страны и встречается в регионах: Воронежская, Ростовская, Краснодарская области и другие, что южнее. Тарантула зачастую боятся визуально, потому что это паук, размер которого достигает четырех сантиметров (без учета лапок). Кусать без причины ни один паук не будет, если только не нарушить личные границы паука. И то в большинстве случаев паук предпочтет сбежать, нежели атаковать», — сказал он.

По словам ученого, ни одного паука не стоит бояться, нужно лишь знать, что делать в случае укуса — обработать рану и принять противоаллергенный препарат.

«Еще сейчас можно встретить Паука-осу, укус которой не самый приятный по последствиям для аллергиков. Покраснение, зуд, небольшое повышение температуры — пожалуй, все побочные эффекты от укуса, который сравнивают с осиным. На самом деле, всех пауков не стоит бояться. Важно знать тех, с кем лучше не иметь дела, и быть осведомленным о тех действиях, которые нужно предпринимать в случае укуса. Первое — принять антигистаминные препараты. Все-таки не каждый человек знает, есть ли у него аллергия на паучий яд. Второе — обработать место укуса перекисью. Третье — наблюдать состояние в течении нескольких часов. В случае повышения температуры — обратиться к врачу», — добавил он.

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