В Госдуме призвали защитить учителей от нагрузки в родительских чатах

Партия «Новые люди» призвала освободить учителей от родительских чатов в выходные
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России необходимо официально разрешить учителям не отвечать на сообщения в родительских чатах в нерабочее время. С такой инициативой партия «Новые люди» обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Важность инициативы депутат Анна Скрозникова объяснила тем, что сегодня от учителей требуют круглосуточного пребывания на связи и немедленных ответов на вопросы руководства, родителей, учащихся. Это нарушает трудовое законодательство, вредит психоэмоциональному состоянию людей и при этом никак не оплачивается и не уменьшает количество должностных обязанностей, подчеркнула парламентарий.

«Более того, случаи, когда учителю вменяется в вину несвоевременный отклик в мессенджере или отсутствие онлайн-реакции в вечернее время, становятся все более распространенными», ― отметила депутат, добавив, что в итоге это вгоняет учителей в постоянный стресс и приводит как к эмоциональному выгоранию, так и потере привлекательности профессии для молодых работников.

Проблемой, по мнению авторов документа, является отсутствие в Трудовом кодексе РФ конкретных правил на этот счет, из-за чего школы могут действовать по-своему. Важно исправить этот пробел, чтобы повышенная нагрузка не была причиной частых увольнений педагогов, говорится в обращении.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал ввести дополнительные выплаты для учителей за отказ от традиционных домашних заданий в пользу новых методик. Он предложил ориентироваться на инновационные форматы – такие, как внедрение систем формирующего оценивания и индивидуальных треков развития учащихся, исключающих повторение классной работы. Реформа поможет в комплексе решить проблему излишней нагрузки учащихся, сохранив при этом качество российского образования, убежден депутат.

Ранее в Госдуме заявили, что учителя должны работать как участковые полиции.

