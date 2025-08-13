На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме призвали поощрять учителей за отказ от традиционных домашних заданий

Депутат Чернышов предложил доплачивать за отказ от традиционных домашних заданий
РИА Новости

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил письмо главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением ввести дополнительные выплаты для учителей за отказ от традиционных домашних заданий в пользу новых методик. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, ключевым условием получения выплат должно стать требование к подтверждению результативности новых методик через мониторинг академической успеваемости, динамики мотивации школьников и независимые экспертные оценки.

Чернышов также предложил рассмотреть постепенный отказ от обязательных больших домашних заданий в пользу инновационных форматов, таких как внедрение систем формирующего оценивания и индивидуальных треков развития учащихся, исключающих повторение классной работы.

Вице-спикер Госдумы считает, что реформа поможет в комплексе решить проблему излишней нагрузки учащихся, сохранив при этом качество российского образования.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты начнут разрабатывать предложения по изменению подходов к домашнему заданию в российских школах. По его словам, тема нагрузки на школьников вызвала активную дискуссию: более 1,2 млн просмотров и около 9 тыс. комментариев свидетельствуют об актуальности вопроса.

Ранее в Минпросвещения утвердили новый ГОСТ для школьной формы.

