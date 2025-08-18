На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что учителя должны работать как участковые полиции

Депутат Федоров: учителя – это те же участковые полиции, но в пределах школы
Kzenon/Shutterstock/FOTODOM

Школа – это не просто учебное заведение, но и механизм интеграции людей в общество. Поэтому учителя должны работать по аналогии с участковыми полиции, налаживая правильные связи с учащимися и их родителями, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров Общественной Службе Новостей.

Так депутат прокомментировал методические рекомендации Минпросвещения, Минобрнауки и МВД, в которых учителям посоветовали следить за высказываниями обучающихся в школах с детьми мигрантов, чтобы выявлять у них возможную склонность к правонарушениям. По мнению Федорова, это должно касаться не только иностранных учащихся.

«Школа – это не просто институт знаний, а еще и интеграционный механизм. Этот механизм касается не только детей иностранцев, но и всех детей. Школа интегрирует в общество не только иностранцев, а всех детей, создавая единое общество, вплавляя их в единый коллектив, в единую идентичность», — заявил парламентарий.

По его мнению, учителям важно налаживать связи как с детьми, так и с их родителями, чтобы при возникновении проблемы иметь возможность с ними разобраться. В этом плане они должны работать как участковые полиции, но только в пределах школы, заявил депутат.

«В 90% случаев вызов родителей в школу снимает проблему», — заключил Федоров.

Напомним, согласно рекомендациям ведомств, педагоги должны обращать внимание на высказывания в письменных работах, отражающие пренебрежение к исторической памяти, традиционным российским ценностям и государственной символике. Также учителя будут отслеживать реакцию детей мигрантов на содержание уроков «Разговоры о важном» и фиксировать случаи резкого увеличения числа разговоров на политические, социальные и религиозные темы, если в них звучат крайние суждения и проявляется нетерпимость.

Ранее в Госдуме заступились за мигрантов из-за платного образования.

