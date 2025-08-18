На актера Дмитрия Певцова подали в суд

В суд Москвы поступил иск к артисту Певцову по делу о защите репутации

В Тверской суд Москвы поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также взыскании денежной компенсации морального вреда к артисту, депутату Государственной думы Дмитрию Певцову. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Истцом выступает общественный деятель Александра Тищенко. По данным газеты mk.ru, в прошлом году она отстаивала драматический театр «Мел», около 30 лет существовавший в районе Отрадное, но в итоге закрытый.

Как говорится в сообщении пресс-службы судов, в своем иске Тищенко утверждает, что Певцов отказал ей в личном приеме, публично оскорбив и, тем самым, причинив ей нравственные страдания и душевные переживания.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 15 сентября текущего года.

Впервые об иске Тищенко к актеру стало известно в июле.

В начале июля Певцов был объявлен в розыск на Украине по обвинению в «поддержке действий РФ». .

Ранее Певцов заявил, что покинувших РФ артистов надо лишать госнаград.