В Думе призвали лишить наград эмигрировавших артистов

Депутат и народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что покинувших РФ артистов надо лишать госнаград. Такое мнение он выразил в интервью ТАСС.

«Их позиция полностью перечеркивает все достижения. Они столько лет «кормились» от своей страны, и теперь начинают ее в чем-то обвинять — автоматически становятся предателями. Как они могут продолжать носить награды от нашей родины?» — заявил он.

При этом Певцов распространил свое предложение на абсолютно всех деятелей-эмигрантов.

До этого режиссер Никита Михалков высказался против возвращения уехавших артистов в Россию. При этом он отметил, что лишать артистов госнаград за эмиграцию не стоит, но выразил убеждение, что для эмигрантов и их детей они ничего не значат.

20 марта депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министерству культуры РФ ужесточить условия трудоустройства для артистов, покинувших Россию в период с 2022 по 2025 год.

Ранее Артемий Лебедев заявил, что эмигрировавших артистов нельзя лишать права вернуться на Родину.