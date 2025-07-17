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На актера Певцова подали иск о защите чести и достоинства

«МК»: общественница подала на актера Певцова в суд за оскорбление
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Нина Зотина/РИА «Новости»

В Тверской суд Москвы поступил иск о защите чести и достоинства к популярному артисту, депутату Государственной думы Дмитрию Певцову. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» («МК»).

По имеющимся сведениям, истцом является общественный деятель Александра Тищенко. В прошлом году она отстаивала около 30 лет существовавший в районе Отрадное, но в итоге закрытый драматический театр «Мел». Тищенко тогда пыталась попасть на прием к Певцову как к депутату, чтобы привлечь его к проблеме театра, но потерпела неудачу. Общественница обвинила Певцова в нелицеприятных высказываниях в адрес руководителя театра.

О размере претензий и конкретной сути иска Тищенко к Певцову пока сведений нет.

13 июля Певцов заявил, что стоит создать свои аналоги основных зарубежных премий в России. По его мнению, сейчас зарубежные премии утратили какую-либо ценность, хотя в прошлом Россия на них равнялась.

Ранее Певцов заявил, что покинувших РФ артистов надо лишать госнаград.

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