Россиянам рассказали, как избавиться от храпа без помощи врачей

Pravda.Ru: лишний вес, подушка и положение тела во время сна влияют на храп

Многие люди решаются на хирургическое вмешательство для борьбы с храпом, однако перед этим важно попробовать другие современные методы лечения. Начинать борьбу следует с определения индивидуальных причин, так как иногда достаточно поменять подушку или избавиться от вредных привычек, чтобы наладить циркуляцию воздуха в носовой, ротовой и гортанной полости, рассказали сомнологи в беседе с Pravda.Ru.

Одной из наиболее частых причин храпа является лишний вес, так как жировые отложения в области шеи сужают дыхательные пути. В таком состоянии воздух начинает проходить с вибрацией, и даже сбор 10% лишней массы тела помогает это остановить.

Второй важный фактор – это положение тела во время сна. По словам специалистов, если человек спит на спине, то язык начинает западать назад, перекрывая доступ воздуха. Страдающим от этого людям советуют выработать привычку спать на боку. Кроме того, важно поддерживать шею с помощью правильной ортопедической подушки, которая поможет открыть дыхательные пути и поможет поддерживать правильную позу сна.

Часто причиной храпа становятся вредные привычки, так как табак и алкоголь расслабляют мышцы глотки. Отказавшись от их употребления, особенно перед сном, можно справиться с проблемой без операции, подчеркивают эксперты.

Особенно важно вовремя начать лечение, если храп сопровождается апноэ, то есть остановками дыхания. В этом случае рекомендуется применять аппарат СИПАП, который помогает создать давление в дыхательных путях и не дает им сужаться. Из других приспособлений специалисты выделяют стоматологические капы, которые помогают выдвинуть нижнюю челюсть вперед и расширить пространство для поступающего воздуха, однако это подходит только для легких форм храпа.

Также страдающим от храпа рекомендуют попробовать регулярно выполнять определенные упражнения для мышц языка и глотки – они повышают тонус, за счет чего снижается вибрация тканей. Кроме того, важно узнать, не является ли причиной храпа заложенность носа.

Если простые способы не помогают справиться с храпом, важно вовремя посетить сомнолога, который поможет выбрать правильный метод лечения, заключили эксперты.

Напомним, врачи подчеркивают, что заядлым курильщикам, столкнувшимся с проблемой постоянного храпа, необходимо обязательно проверить здоровье. До выяснения причин появления храпа они рекомендуют использовать специальные сосудосуживающие спреи, капли и другие средства от насморка, предназначенные именно для ночного использования.

