Стала известна вредная привычка, усиливающая храп

Храп может быть признаком заболевания – к примеру, зачастую он возникает при сильной заложенности носа. Также он может появиться у курящего человека, так как в этом случае повышается риск развития заболеваний дыхательных путей, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Заядлым курильщикам, столкнувшимся с проблемой постоянного храпа, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом и проверить здоровье, отмечают специалисты. До выяснения причин появления храпа они рекомендуют использовать специальные сосудосуживающие спреи, капли и другие средства от насморка, предназначенные именно для ночного использования.

Также храп значительно усиливается выпитым перед сном алкоголем за счет того, что он расслабляет мышцы горла, предупреждают эксперты. По их словам, иногда это касается не только спиртных напитков – если выпить непосредственно перед сном много любой жидкости, то храп усилится.

Как рассказала «Газете.Ru врач-ортодонт, спикер EUROKAPPA Academy Ирина Буторина, храп, или ронхопатия, может быть не просто следствием возрастных изменений или переутомления, а симптомом нарушений, связанных с челюстно-лицевой анатомией. В некоторых случаях рохнопатия может сопровождаться кратковременными остановками дыхания — апноэ. Такие эпизоды приводят к хронической нехватке кислорода в тканях и мозге, нарушению сна и сильной усталости по утрам, даже если человек спал достаточно долго. Ортодонтическое лечение в таких случаях может сыграть ключевую роль не только в устранении самого храпа, но и в профилактике апноэ.

Ранее 40% россиян пожаловались на храп близких.