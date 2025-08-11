На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден необычный способ избавиться от храпа

ERJ: выдувание воздуха через морскую ракушку ослабляет храп
Выдувание воздуха через раковину моллюска (шанкх) ослабляет храп, улучшает качество сна и снижает дневную сонливость у людей с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС). К такому выводу пришли ученые из Центра и научно-исследовательского института «Вечная Кардиология» в Джайпуре (Индия). Результаты исследования опубликованы в журнале ERJ Open Research.

В исследовании участвовали 30 добровольцев в возрасте от 19 до 65 лет. Их случайным образом разделили на две группы: одна занималась упражнениями с использованием раковины моллюска, а другая выполняла стандартную дыхательную гимнастику. Перед началом шестимесячных домашних тренировок все прошли обучение у специалистов. Заниматься рекомендовалось по 15 минут пять раз в неделю.

Практика выдувания в шанкх предполагает глубокий вдох и сильный, контролируемый выдох. Это действие создает сильные вибрации и сопротивление воздушному потоку. Такое усилие тренирует и укрепляет мышцы верхних дыхательных путей, включая горло и мягкое небо, области, которые часто сжимаются у пациентов с СОАС во время сна.

К концу шестимесячного исследования выяснилось, что у частников первой группы дневная сонливость снизилась на 34% по сравнению с контрольной. Кроме того, после работы с шанкхом у испытуемых улучшилось качество сна, а количество эпизодов апноэ сократилось в среднем на 4-5 в час. Дополнительным преимуществом стало повышение уровня кислорода в крови в ночное время.

«Сейчас мы планируем провести более масштабное исследование и подтвердить результаты на более широкой и разнообразной выборке. Мы также хотим более подробно изучить, как эта практика влияет на тонус мышц дыхательных путей», — рассказал руководитель исследования, доктор Кришна К. Шарма.

Ранее российские врачи нашли способ избавиться от храпа за 40 минут.

