Дачникам рассказали, какие цветы можно сажать в августе

Садовод Воронова: пионы и дельфиниумы можно посадить на даче в августе
Shutterstock

В августе дачники могут посадить на участке многолетние цветы, в том числе пионы, дельфиниумы, дицентру, нивяник, чтобы они успели укорениться до холодов. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она также посоветовала пересадить цветы, которые растут на клумбах около семи лет, примерно в середине-конце месяца, чтобы они лучше цвели. По ее словам, сажать растение необходимо на такой же уровень, на котором его выкопали.

«Также для подстраховки стоит утеплить место, куда пересажены корни растения, положив на него какой-нибудь нетканый материал. Но сделать это надо не сейчас, а ближе к ноябрю, когда начнутся заморозки», — отметила Воронова.

Эксперт товарной категории дом и сад компании modi Татьяна Михайлова до этого говорила, что в конце дачного сезона важно подготовить дом к осени и холодам и провести уборку, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. Так, она посоветовала протереть окна и двери, удалить пыль с поверхностей, а также очистить текстиль и мягкую мебель. Сезонные вещи лучше разместить в контейнерах, чтобы они были защищены от влаги и пыли.

Ранее врач рассказала, какие болезни угрожают дачникам.

