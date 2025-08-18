На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В популярном среди туристов районе Осаки произошел крупный пожар

В Осаке пострадал человек при пожаре в многоэтажном здании
Kyodo/Reuters

В семиэтажном здании, расположенном в одном из наиболее популярных у туристов и молодежи районов Осаки Дотонбори, произошел пожар. Об этом сообщает телеканал NHK.

По его данным, возгорание произошло около 10:00 по местному времени (4:00 мск) на первом этаже здания, где располагаются рестораны и бары. Впоследствии огонь перекинулся на верхние этажи, в результате чего огонь охватил весь дом.

Агентство Kyodo сообщило, что в результате инцидента пострадал как минимум один человек. Предположительно, это девушка. Подробностей о ее состоянии нет.

Причины произошедшего уточняются. В ликвидации огня задействовали 33 пожарных расчета и один вертолет.

В июне пожар произошел в здании бывшей государственной оперетты в немецком городе Дрездене. На место происшествия выехали около 60 сотрудников пожарной службы. Над зданием образовалось большое облако дыма. В связи с этим специалисты призвали граждан, дома которых находятся в радиусе одного километра от места ЧП, пока не открывать окна и двери.

Ранее пожар охватил дом рядом с особняком Филиппа Киркорова.

