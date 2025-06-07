В Германии произошел пожар в здании бывшей государственной оперетты

Пожар произошел в здании бывшей государственной оперетты в немецком городе Дрездене. Об этом сообщила газета Bild, сославшись на пожарную службу и собственные источники.

«Горит здание бывшей государственной оперетты в округе Лейбен [в Дрездене]. <...> Огонь возник во флигеле и вскоре перекинулся на основное здание», — говорится в материале.

На место происшествия выехали около 60 сотрудников пожарной службы. Причина возгорания пока остается неизвестной. В статье подчеркивается, что никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Журналисты добавили, что над зданием образовалось большое облако дыма. В связи с этим специалисты призвали граждан, дома которых находятся в радиусе одного километра от места ЧП, пока не открывать окна и двери. Более того, спасателям пришлось эвакуировать жильцов двух домов, расположенных наиболее близко к загоревшемуся зданию.

В настоящее время здание, где произошел пожар, пустует. Однако в период с 1947 по 2016 годы здесь находилась государственная оперетта.

Ранее в промышленной зоне в немецком городе Ольденбурге произошел пожар, уничтоживший сотни автомобилей.