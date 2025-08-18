На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поздравил с днем рождения Русское географическое общество

Путин в видеообращении поздравил Русское географическое общество с 180-летием
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении поздравил ученых, волонтеров, исследователей, путешественников, краеведов, этнографов и поисковиков с 180-летием Русского географического общества (РГО).

Политик отметил огромный вклад организации в развитие и укрепление российского государства. Благодаря экспедициям и исследованиям РГО были получены уникальные знания о Евразии, Тихоокеанском регионе, Арктике и Антарктике.

«Именно Русское географическое общество стало родоначальником отечественного заповедного дела и природоохраны, всеобщей переписи населения и системного сбора этнографических данных», — подчеркнул глава государства.

10 августа премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником. Он заявил, что их труд требует высочайшего мастерства, ответственности и самоотдачи и заслуживает особого признания и уважения.

Ранее китаец, которого Путин поцеловал в лоб, захотел снова с ним встретиться.

