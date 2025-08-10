Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником и отметил их мастерство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником, отметив, что их труд требует высочайшего мастерства, ответственности и самоотдачи, а также заслуживает особого признания и уважения. Соответствующая телеграмма опубликована в Telegram-канале правительства.

Мишустин подчеркнул, что День строителя объединяет людей одной из самых созидательных и востребованных профессий — тех, кто возводит комфортное жильё, социально значимые объекты, дороги, мосты, современные транспортные развязки и промышленные предприятия. Благодаря их работе улучшается облик страны и качество жизни миллионов граждан.

Премьер отметил, что строительный комплекс России, несмотря на внешние ограничения, показывает впечатляющие результаты и эффективно решает задачи, поставленные президентом. В отрасли реализуются масштабные инфраструктурные проекты, внедряются технологии информационного моделирования, автоматизированные системы управления и инновационные материалы. Также активно ведётся подготовка и повышение квалификации специалистов.

Глава правительства выразил уверенность, что компетентность и целеустремленность работников отрасли станут залогом дальнейших успехов и позволят сохранить достигнутые темпы развития. Особую благодарность он выразил ветеранам стройкомплекса за верность профессии и передачу опыта молодому поколению, пожелав им здоровья, счастья и благополучия.

Каждое второе воскресенье августа в России отмечают профессиональный праздник те, кто возводит дома, мосты и целые города. День строителя — это возможность сказать «спасибо» людям, которые делают нашу жизнь надежнее и комфортнее. «Газета.Ru» приготовила открытки и текстовые пожелания для виновников праздника.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил строителей с праздником.