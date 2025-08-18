На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач перечислила первые признаки атеросклероза

Врач Фомичева: атеросклероз не болит, но при этом тихо разрушает организм
BOKEH STOCK/Shutterstock/FOTODOM

Атеросклероз сосудов — это хроническое заболевание, при котором на внутренней поверхности артерий постепенно образуются атеросклеротические бляшки, сужающие просвет сосудов и нарушающие кровоток. О первых признаках болезни «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

По ее словам, атеросклероз нередко развивается в мультифокальной форме, поражая сразу несколько групп артерий.

«Атеросклероз не болит, но при этом тихо разрушает организм. Он прогрессирует медленно и часто остается незамеченным, пока не возникают серьезные осложнения», — предупредила специалист.

Врач отметила, что симптомы напрямую зависят от того, какие сосуды затронуты. Если страдают коронарные артерии, человек может ощущать боль или дискомфорт в груди, одышку, снижение выносливости. При поражении сосудов шеи появляются головокружения, головные боли, шум в ушах. Атеросклероз артерий нижних конечностей вызывает перемежающуюся хромоту, боли и судороги в ногах, чувство холода в стопах. Когда поражаются мозговые артерии, это отражается на памяти, концентрации внимания и может привести к инсульту.

Врач подчеркнула, что игнорировать симптомы опасно. Атеросклероз может привести к острой ишемии конечностей с риском ампутации, инсульту, инфаркту миокарда и хронической недостаточности кровообращения, которая нарушает работу жизненно важных органов.

По словам кардиолога, чтобы вовремя выявить заболевание, необходимо пройти обследование.

«Для начала стоит сдать анализ крови на липидный профиль и сделать ультразвуковое исследование сонных, мозговых и артерий ног. При этом коронарные артерии не видны на УЗИ, поэтому для оценки их проходимости используется коронароангиография», — пояснила Фомичева.

Ранее были названы три ключевых витамина для защиты сосудов.

