Названы три ключевых витамина для защиты сосудов

Здоровье сосудов — основа долголетия и качества жизни. Инфаркты, инсульты, гипертония — все эти диагнозы связаны с состоянием сосудистой системы. Многие верят, что достаточно просто «пропить витамины», чтобы защитить себя от сосудистых проблем. Но так ли это? Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт телеканала «Доктор», врач-диетолог, гастроэнтеролог Евгений Арзамасцев.

«В целом наш организм действительно подвержен старению, и сосуды — не исключение. С возрастом сосудистая стенка становится более хрупкой, и это приводит к серьезным последствиям», — объясняет Арзамасцев.

Но, по словам врача, этот процесс можно замедлить: «Механизм старения сосудов мы можем отсрочить — во многом благодаря образу жизни и питанию. Витамины — важная часть этой профилактики».

Эксперт выделяет три ключевых витамина: B6, B9 (фолиевая кислота) и B12 (цианокобаламин). Именно их чаще всего не хватает, особенно у людей старшего возраста, а также при определенных особенностях питания или проблемах с желудочно-кишечным трактом.

«Недостаток этих витаминов встречается очень часто и требует внимания», — подчеркивает врач.

По словам Арзамасцева, признаки дефицита этих витаминов могут быть очень разными и не всегда специфичными: «Могут появляться слабость, утомляемость, мышечные боли, спазмы, головокружение, ощущение «мурашек» по телу. Но важно помнить: эти симптомы могут быть вызваны самыми разными причинами, а не только дефицитом витаминов группы B. Поэтому важна грамотная диагностика!»

Врач отмечает: на ранних этапах дефицит обычно почти не ощущается — кроме общей усталости, которую легко спутать со стрессом или переутомлением.

В последние годы врачи все чаще говорят о роли гомоцистеина — особой аминокислоты, которая в избытке повреждает сосуды и ускоряет развитие атеросклероза.

«Гомоцистеин может вызывать воспаление сосудистой стенки и увеличивать риск образования атеросклеротических бляшек. Главная задача — преобразовать его в безвредное вещество, и именно здесь нужны витамины B6, B9 и B12», — объясняет Арзамасцев.

Если этих витаминов не хватает, уровень гомоцистеина растет, а вместе с ним и риск сосудистых катастроф.

Врач подчеркивает: «Любые витамины и добавки стоит принимать только по показаниям, после консультации со специалистом. Просто так, «на всякий случай», делать этого не нужно». Особенно это касается людей с тяжелыми заболеваниями — любые добавки в таких случаях должен назначать только лечащий врач.

В некоторых случаях недостаток витаминов возникает из-за особенностей питания (например, у вегетарианцев и веганов часто отмечается дефицит B12), при заболеваниях ЖКТ, после некоторых лекарств. Без анализов и показаний «прописывать» себе витамины не стоит — это может быть не только бесполезно, но и вредно.

«Избыток витаминов тоже вреден, — напоминает эксперт. — Например, слишком много B12 может вызвать слабость, сонливость, мышечные боли, проблемы с кишечником. Поэтому важно соблюдать дозировку и контролировать уровень витаминов».

В большинстве случаев восполнить витамины можно даже только с помощью еды, но при условии, что питание будет разнообразным.

«B6 содержится в мясе, орехах, бобовых, крупах, хлебе. B9 — в рыбе, жирной рыбе, бобах, мясных продуктах. B12 есть только в животных продуктах — это важно помнить вегетарианцам», — отмечает Арзамасцев.

Если рацион ограничен или есть проблемы с усвоением, врач может рекомендовать специальные добавки или препараты.

Вопрос о комплексах с витамином C и рутином (рутин — витамин P) часто волнует людей, следящих за сосудами.

«Да, такие комплексы действительно помогают поддерживать здоровье капилляров. Но даже витамин C в больших дозах может быть вреден — например, повышает риск образования камней в почках, — предупреждает эксперт. — При резкой отмене после длительного приема возможно даже кратковременное снижение уровня витамина C ниже нормы».

Лучше получать витамин C из обычных продуктов: киви, цитрусовых, болгарского перца, зелени — здесь его много, и избытка не будет.

«Самое главное — не зацикливаться на одном продукте или одной добавке. Чем разнообразнее питание, тем меньше риск авитаминоза и тем лучше для сосудов», — советует Арзамасцев.

Если появились головокружения, необычные ощущения, стойкая усталость — не занимайтесь самолечением.

«Головокружение — симптом неспецифичный, и причина может быть не только в сосудах или витаминах. Важно пройти обследование и выяснить причину, прежде чем что-то принимать», — подчеркивает врач.

